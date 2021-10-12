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В WhatsApp появится новая функция

Вероника Полынина
35 минут назад

Разработчики WhatsApp работают над функцией, которая позволит ставить запись голосовых сообщений на паузу. Об этом сообщил портал WABetaInfo- он следит за тестируемыми версиями мессенджера.

В WhatsApp появится новая функция
Фото: ТАССТАСС

Ожидается, что новая функция появится в одном из будущих обновлений и будет доступна пользователям iOS и Android.

«Функция очень полезна, поскольку благодаря ей не нужно будет записывать новое сообщение», - отмечает WABetaInfo.

Нововведение находится в стадии разработки и пока недоступно для бета-тестеров. На портале опубликовано демонстрационное видео, в котором после остановки записи голосового сообщения появляется еще одна кнопка записи. При нажатии запись сообщения можно возобновить с того же места.

Ранее журналисты обнаружили в бета-версии WhatsApp несколько новых строк кода, указывающих на работы по вводу функции под названием «Сообщество». По их мнению, функция «Сообщества» позволит создавать собственные соцсети внутри мессенджера WhatsApp по аналогии с тем, как работают группы внутри соцсети Facebook. Сообщество сможет содержать в себе несколько групп, а также быть каналом для сообщений администраторов.

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