В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp работают над функцией, которая позволит ставить запись голосовых сообщений на паузу. Об этом сообщил портал WABetaInfo- он следит за тестируемыми версиями мессенджера.

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Ожидается, что новая функция появится в одном из будущих обновлений и будет доступна пользователям iOS и Android.

«Функция очень полезна, поскольку благодаря ей не нужно будет записывать новое сообщение», - отмечает WABetaInfo.

Нововведение находится в стадии разработки и пока недоступно для бета-тестеров. На портале опубликовано демонстрационное видео, в котором после остановки записи голосового сообщения появляется еще одна кнопка записи. При нажатии запись сообщения можно возобновить с того же места.