В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp работают над функцией, которая позволит ставить запись голосовых сообщений на паузу. Об этом сообщил портал WABetaInfo- он следит за тестируемыми версиями мессенджера.
Ожидается, что новая функция появится в одном из будущих обновлений и будет доступна пользователям iOS и Android.
«Функция очень полезна, поскольку благодаря ей не нужно будет записывать новое сообщение», - отмечает WABetaInfo.
Нововведение находится в стадии разработки и пока недоступно для бета-тестеров. На портале опубликовано демонстрационное видео, в котором после остановки записи голосового сообщения появляется еще одна кнопка записи. При нажатии запись сообщения можно возобновить с того же места.
Ранее журналисты обнаружили в бета-версии WhatsApp несколько новых строк кода, указывающих на работы по вводу функции под названием «Сообщество». По их мнению, функция «Сообщества» позволит создавать собственные соцсети внутри мессенджера WhatsApp по аналогии с тем, как работают группы внутри соцсети Facebook. Сообщество сможет содержать в себе несколько групп, а также быть каналом для сообщений администраторов.