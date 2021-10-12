Умные очки Facebook могут признать шпионским гаджетом в России

Первые умные очки Stories от компаний Facebook и Ray-Ban в России могут приравнять к специальным техническим средствам для негласного получения информации. Об этом пишет «Lenta.ru».

Фото: Ray-Ban and Facebook / Reuters Ray-Ban and Facebook / Reuters

Как пишет издание, так в пресс-службе ФСБ ответили на вопрос о легальном использовании умных очков в России. При этом в ведомстве не уточнили, по каким именно техническим характеристикам устройство можно отнести к шпионским гаджетам.

Статья о средствах негласного получения информации регламентирует параметры, по которым то или иное устройство не может быть признано «шпионским». Это технологии, которые находятся в свободной продаже, а также оснащены видимыми органами управления или индикатором, который предупреждает о съемке. Кроме того под запрет не попадают устройства с маркировочными обозначениями, которые указывают на их функциональное назначение.

Самое серьезное наказание за нарушение статьи о незаконном приобретении средств для негласного наблюдения — лишение свободы на срок до четырех лет. Однако закон также позволяет просто заплатить штраф в размере до 200 тысяч рублей.