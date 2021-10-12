Twitter разрешил пользователям удалять подписчиков

Twitter представил новую функцию — теперь пользователи могут самостоятельно удалять своих же подписчиков, не блокируя их, как приходилось делать ранее. В пресс-службе компании добавили, что удалённый подписчик не будет получать уведомления об этом. Чтобы избавиться от нежелательного человека, нужно перейти в раздел «Подписчики», найти его там и выбрать пункт «Удалить этого подписчика».

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Новую функцию начали тестировать ещё в сентябре 2021 года. Разработчики были нацелены на то, чтобы дать пользователям больше возможностей управления аккаунтом.

До нововведения для отписки пользователям с открытыми аккаунтами приходилось заносить учётные записи, которые они хотели бы исключить из списка читателей, в чёрный список, а затем удалять их оттуда.