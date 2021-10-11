Telegram заблокирует «Мужское государство»

Telegram планирует заблокировать канал «Мужское государство», подписчики которого регулярно устраивают травлю на почве расизма и женоненавистничества. Об этом сообщил основатель группировки Владислав Поздняков.

«От представителей App Store и Play Market мы получили жалобу о том, что в канале распространяются материалы, дискриминирующие людей по признаку их сексуальной ориентации», – уведомила Позднякова администрация Telegram.

В сообщении отмечается, что мессенджер «с большой вероятностью» удовлетворит требование платформ. Информацию о том, что App Store и Play Market потребовали удалить телеграм-канал «Мужское государство», подтвердил осведомленный источник «Медиазоны»*.

Неделей ранее нижегородская прокуратура подала иск о запрете деятельности «Мужского государства». Дата рассмотрения иска назначена на 18 октября.

«Мужское государство» – интернет-сообщество, основанное Владиславом Поздняковым, по информации СМИ, в 2016 году. Имя группировки связано с многочисленными кампаниями травли, угрозами и преследованиями женщин и представителей ЛГБТ. В августе 2021 года сторонники сообщества устроили кибербуллинг сети ресторанов «Тануки» за рекламу с афроамериканцем.