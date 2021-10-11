Старейшую программу Microsoft обновят

Microsoft представит обновленное приложение «Блокнот». Об этом сообщает издание TechRadar.

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Журналисты ссылаются на информацию от сотрудника корпорации, который опубликовал в соцсетях скриншоты обновленной программы «Блокнот». Приложение, которое является одним из старейших в экосистеме Windows, получит редизайн. Интерфейс утилиты будет соответствовать визуальной концепции Fluent Disign.

Судя по изображениям «Блокнота» в Twitter, текстовый редактор получил полупрозрачную подложку. Также инженеры компании изменили выпадающее меню приложения, оставив вкладки «Файл», «Редактировать» и «Вид». С точки зрения функций новый «Блокнот» практически ничем не отличается от старого.

Как заметили журналисты, выглядит странным, что обновленное приложение не попало в финальную версию Windows 11, выпущенную в начале октября. «Операционная система была запущена с некоторыми новыми приложениями, в то время как другие остались прежними, что придает запуску ощущение спешки», — отметили авторы.

«Блокнот» (Notepad) является простым текстовым редактором. Первая версия программы появилась в 1985 году вместе с выпуском Windows 1.0.