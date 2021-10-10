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Ученые обнаружили, что Земля стала более темной

Российская Газета
15 минут назад

Ученые сообщили еще об одном тревожном связанном с климатом явлении. Измеряя, сколько солнечного излучения отражается от Земли (альбедо) и уходит в космос, физики получили неожиданный результат. Оказалось, отражение за последние 20 лет существенно уменьшилось, а Земля стала темнее. Но самое главное, что неотраженное излучение достигает поверхности планеты и дополнительно нагревает планету.

Тревожное явление: Земля стала темнее
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ученые приводят конкретные цифры. В период с 1997 по 2017 год альбедо уменьшилось настолько, что дополнительное тепловое воздействие составляет 0,5 Вт/м². Для сравнения, дополнительный нагрев, вызванный ростом антропогенных выбросов парниковых газов, за тот же период примерно 0,6 Вт/м².

Климат Земли прошел точку невозврата

В чем причина этой аномалии? Пока у науки однозначного ответа. Ученые подчеркивают, что период исследования слишком короткий, чтобы напрямую связать эту эволюцию с изменением климата. Впрочем, они отмечают, что она не связана с колебаниями энергии, излучаемой Солнцем. Так что специалисты все же склоняются к "вине" глобального потепления. Например, они отмечают, в огромной части тропической части Тихого океана сильно уменьшилась облачность, которая как раз и отражает солнечное излучение. Это позволило большему количеству энергии проникнуть в климатическую систему планеты. Считается, что эти колебания облачности связаны с так называемой Тихоокеанской декадной осцилляцией, которая в последнее время привела к потеплению восточных вод.

"Неясно, являются ли эти изменения результатом внутренней изменчивости климата или частью обратной связи с выбросами парниковых газов", отмечают ученые.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Geophysical Research Letters.

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