Тревожное явление: Земля стала темнее

Ученые сообщили еще об одном тревожном связанном с климатом явлении. Измеряя, сколько солнечного излучения отражается от Земли (альбедо) и уходит в космос, физики получили неожиданный результат. Оказалось, отражение за последние 20 лет существенно уменьшилось, а Земля стала темнее. Но самое главное, что неотраженное излучение достигает поверхности планеты и дополнительно нагревает планету.

В чем причина этой аномалии? Пока у науки однозначного ответа. Ученые подчеркивают, что период исследования слишком короткий, чтобы напрямую связать эту эволюцию с изменением климата. Впрочем, они отмечают, что она не связана с колебаниями энергии, излучаемой Солнцем. Так что специалисты все же склоняются к "вине" глобального потепления. Например, они отмечают, в огромной части тропической части Тихого океана сильно уменьшилась облачность, которая как раз и отражает солнечное излучение. Это позволило большему количеству энергии проникнуть в климатическую систему планеты. Считается, что эти колебания облачности связаны с так называемой Тихоокеанской декадной осцилляцией, которая в последнее время привела к потеплению восточных вод.