Ученая заявила об угрозе мировой «твиндемии»

Люди, которые заболеют одновременно гриппом и коронавирусом этой зимой, рискуют умереть с вероятностью в два раз выше, нежели обычные пациенты. С таким предупреждением выступила исполнительный директор Агентства безопасности здоровья Великобритании (UKHSA) Дженни Харрис.

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Она призвала граждан сделать вакцины против COVID-19 и гриппа, чтобы не допустить серьезных последствий, сообщает Sky News.

По ее словам, коронавирус и грипп в этом году первый раз циркулируют одновременно, это грозит так называемой «твиндемией» - пандемией двух заболеваний.

«В среднем за последние пять лет около 11 тысяч человек умерли от осложнений, связанных с гриппом. Но важной особенностью этой зимы является то, что мы, вероятно, впервые увидим грипп одновременно с COVID», - сказала Харрис.

Она добавила, что сохраняется риск заразиться обеими болезнями, а первые данные свидетельствуют, что у в таком случае шансы умереть повышаются в два раза.

Харрис посоветовала сделать прививку от COVID и от гриппа, и продолжать соблюдать противоковидные меры.