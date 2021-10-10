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Снижение интеллекта после COVID-19 предложили лечить током

Ювелина Бернст
52 минуты назад

При постоковидном синдроме человеку может помочь транскраниальная микрополяризация, считает инфекционист Татьяна Чаленко, передает Ura.ru.

Снижение интеллекта из-за COVID-19 предложили лечить током
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она объяснила, что это физиотерапевтический метод, который используется в лечении таких когнитивных нарушений, как снижение памяти и умственной способности. На голову пациента воздействуют слабым током, что, как считают специалисты, стимулирует и меняет функциональное состояние центральной нервной системы, рассказала Чаленко.

Однако биофизик Игорь Артюхов отметил, что транскраниальная микрополяризация является малоизученным методом лечения и сейчас находится на стадии исследования. При этом пока он показывает положительные результаты.

Чаленко уточнила, что еще нет исследования о том, что этот метод помогает при постковидном синдроме. Но, по ее словам, данный метод «хорош» при всех когнитивных нарушениях, а потеря обоняния это не что иное как поражение центральной нервной системы.

По сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), постковидный синдром обычно возникает у людей через три месяца после заражения COVID-19, его симптомы не могут быть объяснены иным диагнозом.

Наука и техника,РИА Ura.ru,
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