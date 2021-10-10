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Выявлены различия в иммунном ответе на COVID-19

Елена Прошина
10 минут назад

У людей, перенесших заражение COVID-19 и поставивших себе вакцину от вируса, есть различия в работе B-лимфоцитов. Об этом свидетельствуют исследования ученых из США, принятых к публикации в журнале Nature, пишет Lenta.ru.

Выявлены различия в иммунном ответе на COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно результатам исследования, со временем содержание антител неизбежно падает — это повышает риск повторного заражения. Однако у человеческого организма на этот случай есть «запасной план»: В-клетки памяти. В-лимфоциты позволяют иммунитету на протяжении многих лет «помнить» антиген. При его повторном проникновении в организм иммунитет оперативно вырабатывает большое количество антител.

Исследователи из Рокфеллеровского университета сравнили образцы крови, полученные от перенесших COVID-19 пациентов и от 32 человек, которые поставили две дозы разных мРНК-вакцин — Moderna и Pfizer. Затем они сравнили кровь переболевших COVID-19 и тех, кто не был заражен коронавирусом. Оба случая показали одинаковое количество выработанных B-клеток памяти.

Между первой и второй дозой вакцины B-лимфоциты активно эволюционировали и производили все более сильные антитела. Но процесс останавливался после двух месяцев — антитела не становились сильнее. При этом у пациентов, переболевших COVID-19, B-клетки памяти продолжали эволюционировать и даже через год производили все более мощные антитела широкого спектра действия.

Причиной такого феномена ученые назвали различную реакцию организма на проникновение вируса через сосуды конечностей или через дыхательные пути.

Наука и техника,Pfizer,Lenta.ru,
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