Рогозин рассказал, как проходят съемки на МКС

Отправившиеся на МКС режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд снимают кино на станции в ущерб своему сну, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Они там не туристы, работают постоянно даже в ущерб полноценному сну, на котором настаивают наши врачи. Но, тем не менее, рекомендации наши полностью выполняют», – сообщил Рогозин в Twitter.

Он также согласился с одним из подписчиков в том, что актриса Пересильд отважная и бесстрашная.

«Согласен. Молодец. Очень немногие готовы к такому», – отметил он.

Напомним, во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж высадился.

При этом корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме.