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Рогозин рассказал, как проходят съемки на МКС

Деловая газета "Взгляд"
27 минут назад

Отправившиеся на МКС режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд снимают кино на станции в ущерб своему сну, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Они там не туристы, работают постоянно даже в ущерб полноценному сну, на котором настаивают наши врачи. Но, тем не менее, рекомендации наши полностью выполняют», – сообщил Рогозин в Twitter.

Он также согласился с одним из подписчиков в том, что актриса Пересильд отважная и бесстрашная.

«Согласен. Молодец. Очень немногие готовы к такому», – отметил он.

Напомним, во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж высадился.

При этом корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме.

Американские санкции угрожают российскому сегменту МКС

В четверг российский киноэкипаж посетил американский сегмент МКС.

Наука и техника,Видео,Клим Шипенко,Юлия Пересильд,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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