Санкции США затруднили работы на российском сегменте МКС

Антироссийские санкции со стороны США на поставку комплектующих для космической техники и производство некоторых компонентов на Украине затрудняют обеспечение поддержания работоспособности российского сегмента Международной космической станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия» в журнале «Космическая техника и технологии».
Как следует из материала, в обычных условиях необходимо заменять комплектующие до того, как они выйдут из строя, но за время полета российского сегмента МКС многих из них перестали выпускать. Одна из причин — прекращение выпуска элементной базы на Украине, которая существовала во время разработки первых модулей российского сегмента. Также сложности возникли из-за ограничительных мер.
Все это привело к дефициту запчастей для российского сегмента станции, что существенно усложнило процессы ремонта оборудования в космосе, увеличило финансовые затраты и продолжительность проведения работ по изготовлению запчастей.
Сегодня состояние российского сегмента МКС позволяет эксплуатировать его до 2024 года включительно. Однако в случае частых отказов полет сегмента может стать нецелесообразным из-за невозможности восстановления его работоспособности.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли сообщил, что Международная космическая станция может использоваться и после 2024 года. По словам главы государства, на российском сегменте МКС ведутся большие исследовательские работы.