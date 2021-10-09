Санкции США затруднили работы на российском сегменте МКС

Антироссийские санкции со стороны США на поставку комплектующих для космической техники и производство некоторых компонентов на Украине затрудняют обеспечение поддержания работоспособности российского сегмента Международной космической станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия» в журнале «Космическая техника и технологии».

Фото: ТАСС ТАСС

Как следует из материала, в обычных условиях необходимо заменять комплектующие до того, как они выйдут из строя, но за время полета российского сегмента МКС многих из них перестали выпускать. Одна из причин — прекращение выпуска элементной базы на Украине, которая существовала во время разработки первых модулей российского сегмента. Также сложности возникли из-за ограничительных мер.

Все это привело к дефициту запчастей для российского сегмента станции, что существенно усложнило процессы ремонта оборудования в космосе, увеличило финансовые затраты и продолжительность проведения работ по изготовлению запчастей.

Сегодня состояние российского сегмента МКС позволяет эксплуатировать его до 2024 года включительно. Однако в случае частых отказов полет сегмента может стать нецелесообразным из-за невозможности восстановления его работоспособности.