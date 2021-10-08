Выпущены телевизоры для PlayStation 5 за миллион рублей

Sony представила флагманские телевизоры для приставки нового поколения. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: @sonyrussia @sonyrussia

По словам представителей Sony, новые устройства превосходно подходят для PlayStation 5.

«Только телевизоры BRAVIA XR автоматически регулируют и оптимизируют настройки изображения для консоли PlayStation 5, чтобы вы могли насладиться играми и фильмами», — говорится в сообщении компании.

Модели имеют поддержку 4K с частотой 120 кадров в секунду, обеспечивают автоматическую настройку HDR и включение игрового режима.

Стоимость базовой LED-модели X95J с диагональю 65 дюймов составляет 280 тысяч рублей. Девайс A90J получил дисплей аналогичной диагонали и OLED-матрицу. В компании оценили новинку в 350 тысяч рублей. Кроме того, в ассортименте новых телевизоров есть модель Z9JЮ, которая отличается 85-дюймовой диагональю, поддержкой 8K-разрешения и стоит в России миллион рублей.

Кроме 8K-матрицы флагманский телевизор бренда имеет тонкие экранные рамки, процессор Cognitive Processor XR, поддержку технологии XR Motion для плавного отображения контена и голосовых ассистентов.