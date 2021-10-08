Ученые подтвердили, что на Марсе были озеро и река

Марсоход Perseverance прислал NASA доказательства того, что в том месте, где он находится, действительно когда-то были водоёмы.

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Perseverance оказался на Марсе в феврале 2021 года. Его высадили на дно кратера Езеро. Он был выбран в первую очередь потому, что предыдущие наблюдения показали, что в прошлом в нём могли находится большое озеро и дельта реки.

Миссия дала свои плоды: данные марсохода смогли подтвердить гипотезу. Исследователи проанализировали фотографии кратера, сделанные Perseverance. На снимках учёные заметили характерный для дна озера рельеф.