В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе Instagram зарегистрирован по всему миру в пятницу. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

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Жалобы поступают из США, Канады, Германии, Великобритании и ряда других стран. Пользователи из России также информируют о неполадках.

По данным портала, 65% пользователей, сообщивших о неполадках в России, испытывают проблемы с работой приложения, 21% жалуются на работу сайта, еще 13% не могут подключиться к серверу.