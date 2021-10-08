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В работе Instagram произошел сбой

ТАССиещё 11
50 минут назад

Сбой в работе Instagram зарегистрирован по всему миру в пятницу. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В работе Instagram произошел сбой
Фото: ReutersReuters

Жалобы поступают из США, Канады, Германии, Великобритании и ряда других стран. Пользователи из России также информируют о неполадках.

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По данным портала, 65% пользователей, сообщивших о неполадках в России, испытывают проблемы с работой приложения, 21% жалуются на работу сайта, еще 13% не могут подключиться к серверу.

Поступают также сведения о сбоях в работе соцсети Facebook и мессенджера Facebook Messenger, однако отчетов о неполадках значительно меньше.

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