На 2022 год запланировали четыре пуска «Ангары»

«В следующем году спланированы два пуска легкой «Ангары» и два пуска ракеты «Ангара-А5» тяжелой с целью завершить испытания и приступить к серийному выпуску ракет «Ангара» для выполнения дальнейших задач военного космоса», – передает РИА Новости доклад Суровикин министру обороны Сергею Шойгу, который в пятницу проверяет модернизацию космодрома «Плесецк» в Архангельской области.