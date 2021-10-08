В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+12° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.40
Войти в почту

На 2022 год запланировали четыре пуска «Ангары»

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
56 минут назад

Два пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5» и два пуска легкой ракеты этого класса планируется осуществить в следующем году, доложил министру обороны главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.

На 2022 год запланировали четыре пуска «Ангары»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В следующем году спланированы два пуска легкой «Ангары» и два пуска ракеты «Ангара-А5» тяжелой с целью завершить испытания и приступить к серийному выпуску ракет «Ангара» для выполнения дальнейших задач военного космоса», – передает РИА Новости доклад Суровикин министру обороны Сергею Шойгу, который в пятницу проверяет модернизацию космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

Главком также сообщил, что сейчас ведется сборка ракеты «Ангара-А5» 3Л, которую показали министру обороны, и 20 декабря будет доложен конкретный срок пуска ракеты.

«Ведется сборка данной ракеты космического назначения. Комплексные испытания планируем 18-24 октября, проверка готовности к пуску – с 16 по 21 декабря. 20 декабря готовы будем вам доложить о конкретном сроке пуска данной ракеты», – сказал Суровикин.

Ранее в пятницу Шойгу прибыл с рабочей поездкой на космодром Плесецк.

Наука и техника,Сергей Суровикин,Сергей Шойгу,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители