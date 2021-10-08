На 2022 год запланировали четыре пуска «Ангары»

Два пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5» и два пуска легкой ракеты этого класса планируется осуществить в следующем году, доложил министру обороны главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.
«В следующем году спланированы два пуска легкой «Ангары» и два пуска ракеты «Ангара-А5» тяжелой с целью завершить испытания и приступить к серийному выпуску ракет «Ангара» для выполнения дальнейших задач военного космоса», – передает РИА Новости доклад Суровикин министру обороны Сергею Шойгу, который в пятницу проверяет модернизацию космодрома «Плесецк» в Архангельской области.
Главком также сообщил, что сейчас ведется сборка ракеты «Ангара-А5» 3Л, которую показали министру обороны, и 20 декабря будет доложен конкретный срок пуска ракеты.
«Ведется сборка данной ракеты космического назначения. Комплексные испытания планируем 18-24 октября, проверка готовности к пуску – с 16 по 21 декабря. 20 декабря готовы будем вам доложить о конкретном сроке пуска данной ракеты», – сказал Суровикин.
Ранее в пятницу Шойгу прибыл с рабочей поездкой на космодром Плесецк.