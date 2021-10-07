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На российском космодроме появится робот-охранник

Ferra.ru
1 час назад

На космодроме «Восточный» появится робот-охранник. Для этого специалисты тестируют робототехническую охранную платформу «Маркер», предназначенную для патрулирования периметра, перехвата нарушителей и борьбы с беспилотниками.

На российском космодроме появится робот-охранник
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что, в случае успешного тестирования, «Маркер» будет использоваться для охраны космодромов, а также любых инфраструктурных объектов. «Идёт отработка следующих технологий: автономное патрулирование выделенных маршрутов охраны объектов наземной космической инфраструктуры; выявление нарушителей периметра охраны, их идентификация и перехват; противодействие террористическим актам, борьба с БЛА», — приводит источник сообщение пресс-службы «Роскосмоса».

Как отмечается, в рамках проекта «Маркер» разработано пять различных платформ: три на гусеничном шасси и две — на колёсном. Тестируются как единичные передвижения платформы, так и в составе группы.

Наука и техника,Роскосмос,
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