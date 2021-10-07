На российском космодроме появится робот-охранник

На космодроме «Восточный» появится робот-охранник. Для этого специалисты тестируют робототехническую охранную платформу «Маркер», предназначенную для патрулирования периметра, перехвата нарушителей и борьбы с беспилотниками.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сообщается, что, в случае успешного тестирования, «Маркер» будет использоваться для охраны космодромов, а также любых инфраструктурных объектов. «Идёт отработка следующих технологий: автономное патрулирование выделенных маршрутов охраны объектов наземной космической инфраструктуры; выявление нарушителей периметра охраны, их идентификация и перехват; противодействие террористическим актам, борьба с БЛА», — приводит источник сообщение пресс-службы «Роскосмоса».