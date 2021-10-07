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Новый вирус на Android превращает смартфон в «идеальное устройство для слежки»

Елена Прошина
16 минут назад

Исследователи в сфере информационной от компании Proofpoint обнаружили новое вредоносное ПО TangleBot, которое может получить полный контроль над смартфоном под управлением Android. Как сообщает портал TechSpot, вирус превращает телефон в «идеальное устройство для слежки».

Новый вирус на Android получает полный контроль над смартфоном
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Представители организации отмечают, что TangleBot отправляет текстовые сообщения, которые маскируются под уведомления о записи на вакцинацию от COVID-19 и призывают потенциальных жертв перейти по ссылке на сайт. При открытии сайта пользователи видят сообщение о необходимости установить Adobe Flash, и в результате вместо необходимой утилиты на гаджет устанавливается вирус.

Отметим, что Adobe прекратила поддержку Flash на мобильных устройствах с 2012 года, а на стационарных платформах – с 2020 года, однако знают об этом далеко не все.

Вирус получает доступ к микрофону и камере, умеет просматривать историю браузера, получать доступ к набору введенных паролей и извлекать данные из SMS-сообщений.

При этом TangleBot может предоставить себе разрешение на изменение параметров смартфона и разрешить злоумышленникам просматривать данные о местоположении. Вдобавок, вирус умеет блокировать и самостоятельно совершать звонки.

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