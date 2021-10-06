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Миру предсказали новую пандемию

Елена Прошина
12 минут назад

Профессор американско-сингапурского медицинского университета Duke-NUS Ван Линьфа предупредил о возможности новой пандемии из-за мутации коронавируса, пишет The Straits Times.

Миру предсказали новую пандемию
Фото: ReutersReuters

По его словам, это может произойти при таком явлении, как зооноз, когда коронавирус начнет передаваться от человека обратно к летучим мышам. Это может произойти, если, например, человек оставляет недоеденный фрукт, который затем подбирает летучая мышь.

"Летучие мыши обладают уникальной иммунной системой, поскольку они могут поддерживать вирус без развития болезни. Однако вирус все еще может мутировать и передаваться животным X, Y или Z. Итак, когда этот мутировавший вирус переходит к животным X, Y, Z и попадает к человеку, а затем мы получаем нашу болезнь X, Y, Z или Sars-CoV-3 », - сказал профессор Ван.

По его словам, каждый раз, когда вирус перепрыгивает между видами, он вынужден вносить серьезные изменения, потому что генетически он должен адаптироваться к новому хозяину.

«Когда у нас будет больше прыжков или копий к другим видам, вирус изменится больше. Один из этих новых вирусов может стать Sars-Cov-3», - добавил эксперт.

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