Миру предсказали новую пандемию

"Летучие мыши обладают уникальной иммунной системой, поскольку они могут поддерживать вирус без развития болезни. Однако вирус все еще может мутировать и передаваться животным X, Y или Z. Итак, когда этот мутировавший вирус переходит к животным X, Y, Z и попадает к человеку, а затем мы получаем нашу болезнь X, Y, Z или Sars-CoV-3 », - сказал профессор Ван.