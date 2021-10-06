Ученые разрабатывали коронавирусы до пандемии

Ученые из США и Ухани незадолго до начала пандемии коронавируса подавали заявки на грант, чтобы вырастить новые коронавирусы, пишет News.ru со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

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Как сообщает The Telegraph, ссылаясь на ранее «слитые» заявки на грант, представленные в управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США, международная группа ученых намеревалась смешать генетические данные родственных штаммов, чтобы вырастить совершенно новые вирусы из фрагментов последовательностей геномов похожих коронавирусов.

Как отмечается, заявка на грант была подана от президента некоммерческой организации EcoHealth Alliance Питера Дасзака. Он сделал ее от имени консорциума, в который входили его НКО, Уханьский институт вирусологии, Университет Северной Каролины и сингапурский медицинский колледж.