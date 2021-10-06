Экипаж корабля «Союз МС-19» перешел на МКС

Экипаж корабля «Союз МС-19» перешел на Международную космическую станцию (МКС), где будет сниматься фильм «Вызов». Об этом сообщает ТАСС. Прибывших встретили командир станции Томас Песке, космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, японец Акихико Хосиде и астронавты США Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур.

Фото: Roscosmos / Reuters Roscosmos / Reuters

Трансляция с записью их полета была опубликована на YouTube-канале «Роскосмоса».

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Стыковка в ручном режиме

Корабль стартовал к станции на ракете «Союз-2.1а» в 11 часов 55 минут по московскому времени с космодрома Байконур. Полет прошел по короткой двухвитковой схеме. В процессе стыковки поочередно отказали два комплекта оборудования автоматической системы сближения «Курс». В связи с этим Центр управления полетами приказал командиру корабля Антону Шкаплерову перейти на ручное управление. По данным агентства, космонавту ассистировали актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. «Помогали. Использовали планшеты, которые я им дал», — поделился Шкаплеров.

Как объяснил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, причиной перехода на ручное управление стал сбой на МКС и «нежелание рисковать». Глава ведомства также отметил, что в произошедшем нет ничего необычного.

Звездный состав

В состав основного экипажа вошли космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд. Все отобранные кандидаты прошли специальную подготовку участников космического полета, которая длилась несколько месяцев. Ожидается, что Пересильд и Шипенко пробудут на МКС 12 дней, им предстоит снять эпизоды фильма «Вызов». Помогать им будут российские космонавты, которые сыграют в фильме представителей своей профессии. После этого Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на «Союзе МС-18» с космонавтом Олегом Новицким. Это будет первый в истории кинематографа художественный фильм, снятый в космосе.

Перед полетом киноэкипажа в космос эстрадная певица Алла Пугачева поддержала Пересильд, опубликовав пост в Instagram. «Дорогая Юлечка, ты так долго готовилась к этому событию. А если долго мучиться, у тебя обязательно все получится. Надо только крылья распахнуть и взлететь над прежней над собой», — написала исполнительница.

Борщ с икрой и какао

Как рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, во время жизни на МКС актриса и режиссер будут питаться тем же, что едят и другие члены экипажа. Специалист отметил, что питание у космонавтов трехразовое с легкими перекусами.