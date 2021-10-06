«Спутник Лайт» предложили для ревакцинации после Pfizer

Евросоюзу порекомендовали рассмотреть российскую вакцину против COVID-19 «Спутник Лайт» в качестве третьего (бустерного) укола на фоне снижения эффективности вакцины Pfizer. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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Как сообщает издание, ЕС начинает использовать бустеры в связи с падением эффективности Pfizer. В качестве одного из вариантов ему следует рассмотреть однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

Лекарственный регулятор ЕС ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам) дал рекомендацию на использование бустерной дополнительной дозы вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом.

В августе РФПИ сообщал, что обратился к Pfizer с предложением о старте совместных испытаний с вакциной «Спутник Лайт» в роли бустерного укола. Как считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев, «Спутник Лайт» может быть бустером для любой европейской вакцины.