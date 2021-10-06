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РФПИ предложил ЕС использовать вакцину "Спутник Лайт" для ревакцинации

Елена Прошина
49 минут назад

Евросоюзу порекомендовали рассмотреть российскую вакцину против COVID-19 «Спутник Лайт» в качестве третьего (бустерного) укола на фоне снижения эффективности вакцины Pfizer. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Спутник Лайт» предложили для ревакцинации после Pfizer
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает издание, ЕС начинает использовать бустеры в связи с падением эффективности Pfizer. В качестве одного из вариантов ему следует рассмотреть однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

Лекарственный регулятор ЕС ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам) дал рекомендацию на использование бустерной дополнительной дозы вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом.

В августе РФПИ сообщал, что обратился к Pfizer с предложением о старте совместных испытаний с вакциной «Спутник Лайт» в роли бустерного укола. Как считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев, «Спутник Лайт» может быть бустером для любой европейской вакцины.

В настоящее время комбинированное применение «Спутника Лайт» с препаратами других производителей изучается. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента «Спутника V» с зарубежными препаратами.

Наука и техника,Pfizer,Российский фонд прямых инвестиций,ЕС,РИА Новости,
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