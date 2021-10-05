В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.57EUR 84.17BRENT 82.73
Войти в почту

Друг Гагарина сообщил об опасности для Пересильд в космосе

Вероника Полынина
17 минут назад

Юрий Гагарин не позволил бы Юлии Пересильд и Климу Шипенко полететь в космос через 4 месяца подготовки. Об этом заявил бывший преподаватель Центра подготовки космонавтов, друг Юрия Гагарина, готовивший его к первому в истории полету в космос, полковник ВВС в отставке Валентин Петров.

Друг Гагарина сообщил об опасности для Пересильд в космосе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению полковника, актрисе и режиссеру «надо было готовиться дольше». Он напомнил, что средний срок подготовки космонавтов к полету составляет 8 лет.

«Думаю, Юра сказал бы то же самое, что и я. И не полетели бы так быстро в космос ребята из кино. Он бы не позволил. Дольше надо готовиться, четыре месяца — это мало», - сказал Петров в комментарии News.ru.

Ветеран космонавтики отметил, что «погибнуть киногруппе точно никто не даст», но проблемы с адаптацией непрофессиональным космонавтам обеспечены.

«У каждого человека свои индивидуальные особенности организма. Один полетит — нормально, а другого двое суток, извините, тошнит и выворачивает. Самое главное, выдержать первые два дня акклиматизации», - считает полковник.

5 октября актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прибыли на МКС для съемок художественного фильма с рабочим названием «Вызов». На Землю «киноэкипаж» должен вернуться 17 октября в сопровождении космонавта Олега Новицкого. В создании картины участвуют «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White.

Наука и техника,Клим Шипенко,Олег Новицкий,Валентин Петров,Юлия Пересильд,Юрий Гагарин,Центр подготовки космонавтов,Роскосмос,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители