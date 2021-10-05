Друг Гагарина сообщил об опасности для Пересильд в космосе

Юрий Гагарин не позволил бы Юлии Пересильд и Климу Шипенко полететь в космос через 4 месяца подготовки. Об этом заявил бывший преподаватель Центра подготовки космонавтов, друг Юрия Гагарина, готовивший его к первому в истории полету в космос, полковник ВВС в отставке Валентин Петров.
По мнению полковника, актрисе и режиссеру «надо было готовиться дольше». Он напомнил, что средний срок подготовки космонавтов к полету составляет 8 лет.
«Думаю, Юра сказал бы то же самое, что и я. И не полетели бы так быстро в космос ребята из кино. Он бы не позволил. Дольше надо готовиться, четыре месяца — это мало», - сказал Петров в комментарии News.ru.
Ветеран космонавтики отметил, что «погибнуть киногруппе точно никто не даст», но проблемы с адаптацией непрофессиональным космонавтам обеспечены.
«У каждого человека свои индивидуальные особенности организма. Один полетит — нормально, а другого двое суток, извините, тошнит и выворачивает. Самое главное, выдержать первые два дня акклиматизации», - считает полковник.
5 октября актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прибыли на МКС для съемок художественного фильма с рабочим названием «Вызов». На Землю «киноэкипаж» должен вернуться 17 октября в сопровождении космонавта Олега Новицкого. В создании картины участвуют «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White.