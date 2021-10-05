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Актриса Пересильд и режиссер Шипенко вышли на связь с борта МКС

Вероника Полынина
52 минуты назад

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вышли на связь с борта Международной космической станции (МКС). Видео публикует Роскосмос.

«Для нас сегодня новым было все. Каждые десять секунд приносили что-то свое, новое. Мы только встретились со всеми, кто здесь уже живет, на МКС, давно. Сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сейчас сплю», - заявила Пересильд.

Клим Шипенко, в свою очередь, признался, что они с Пересильд пока полностью не осознали, что находятся в космосе.

Актриса Пересильд и режиссер Шипенко прилетели на МКС

Ранее корабль» Союз МС-19», на борту которого находились Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, состыковался с модулем «Рассвет» Международной космической станции.

Актриса и режиссер прибыли на МКС для съемок художественного фильма с рабочим названием «Вызов». На Землю «киноэкипаж» должен вернуться 17 октября в сопровождении космонавта Олега Новицкого. В создании картины участвуют «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White.

Наука и техника,Видео,Клим Шипенко,Антон Шкаплеров,Олег Новицкий,Юлия Пересильд,Роскосмос,
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