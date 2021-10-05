Актриса Пересильд и режиссер Шипенко вышли на связь с борта МКС

«Для нас сегодня новым было все. Каждые десять секунд приносили что-то свое, новое. Мы только встретились со всеми, кто здесь уже живет, на МКС, давно. Сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сейчас сплю», - заявила Пересильд.