Актриса Пересильд и режиссер Шипенко прилетели на МКС

Корабль «Союз МС-19» с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом во вторник, 5 октября, сообщает РИА Новости.

Корабль состыковался с МКС в 15 часов 12 минут по московскому времени. Сообщалось, что в процессе стыковки два комплекта оборудования автоматической системы сближения «Курс» поочередно отказали, из-за чего Центр управления полетами приказал командиру экипажа, космонавту Антону Шкаплерову перейти на ручное управление.

В 17 часов 5 минут ожидается переход экипажа «Союза» на борт станции. Там съемочная группа проведет 12 дней, их возвращение на Землю запланировано на 17 октября. Посадка пройдет в казахстанской степи

Шипенко и Пересильд отправились на МКС для съемок первого в истории кинематографа художественного фильма, снятого в космосе. Лента получила рабочее название «Вызов». В центре сюжета космической драмы — врач (Пересильд), в силу обстоятельств вынужденная за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на Международную космическую станцию ради спасения космонавта.

«Киноэкипаж» возглавил космонавт Антон Шкаплеров. Отмечается, что он стал первым в истории командиром «Союза», пилотируемого к МКС в одиночку без помощи профессионального бортинженера. Шкаплеров также сыграет в «Вызове». 38-летний Шипенко, выступающий режиссером, оператором и одним из сценаристов фильма, известен по таким картинам, как «Текст», «Салют-7» и «Холоп». 37-летняя Пересильд — заслуженная артистка России, сыгравшая в картинах «Невеста», «Битва за Севастополь» и «Петровы в гриппе».