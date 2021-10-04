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Глобальный сбой затронул «ВКонтакте» и Telegram

Вероника Полынина
1 час назад

Масштабный сбой в работе соцсетей и мессенджеров распространился на «ВКонтакте» и Telegram.

Глобальный сбой затронул «ВКонтакте» и Telegram
Фото: ВконтактеВконтакте

Как следует из данных портала Downdetector, пользователи начали сообщать о сбоях в работе «ВКонтакте» в 18.30 – тогда же, когда начались проблемы у Facebook, WhatsApp и Instagram, к 21.00 число жалоб продолжает возрастать.

Пользователи сообщают о проблемах в работе как приложения (43%), так и веб-сайта соцсети.

Мессенджер Telegram работает медленнее обычного, но «пока держится», сообщили в поддержке проекта.

Сотрудники мессенджера предупредили о возможности медленной загрузки тяжелого контента, низкого качества звука и видео при звонках и сложности при загрузке комментариев к публикациям в каналах.

Ранее произошел сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram. Позже проблемы возникли и у TikTok. Пользователи не могут зайти в приложения, отправлять и получать сообщения.

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