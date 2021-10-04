Глобальный сбой затронул «ВКонтакте» и Telegram

Масштабный сбой в работе соцсетей и мессенджеров распространился на «ВКонтакте» и Telegram.

Фото: Вконтакте Вконтакте

Как следует из данных портала Downdetector, пользователи начали сообщать о сбоях в работе «ВКонтакте» в 18.30 – тогда же, когда начались проблемы у Facebook, WhatsApp и Instagram, к 21.00 число жалоб продолжает возрастать.

Пользователи сообщают о проблемах в работе как приложения (43%), так и веб-сайта соцсети.

Мессенджер Telegram работает медленнее обычного, но «пока держится», сообщили в поддержке проекта.

Сотрудники мессенджера предупредили о возможности медленной загрузки тяжелого контента, низкого качества звука и видео при звонках и сложности при загрузке комментариев к публикациям в каналах.