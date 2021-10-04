В Японии выявили вызывающий лихорадку вирус

Японские ученые обнаружили неизвестный вирус, вызывающий острую лихорадку и снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на журнал Nature Communications.

Ученые выявили вирус в результате наблюдения за больными неизвестной болезнью в период с 2014 по 2020 год. В университете Хоккайдо с помощью генетического анализа установили, что болезнь вызвана неизвестным патогеном, который относится к роду Orthоnairovirus.

Исследователи предполагают, что патоген является родственником вируса кoнго-крымской геморрагической лихорадки, а также обнаруженных в Узбекистане и Румынии вирусов Тaмди и Сулина.

Продолжительность лечения неизвестной болезни составляет около двух недель. В период наблюдения летальных исходов зафиксировано не было.