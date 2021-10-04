Россия лишилась стыковочного узла на МКС

"Сейчас часто звучит негерметичность переходной камеры, нам крупно повезло, что она находится на конце, мы закрыли этот отсек. Правда, лишились, на минуточку, стыковочного узла, что немного сужает возможности. Но негерметичность очень незначительная", - сказал Соловьев на конференции Института космических исследований РАН "Научный космос XXI века: вызовы, решения, прорывы".