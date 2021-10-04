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Назвали лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины

ТАСС
16 минут назад

Награду присудили Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2021 год стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Награду присудили за открытие рецепторов температуры и давления, пишет Нобелевский комитет на своем сайте.

В прошлом году лауреатами премии в этой номинации стали Харви Ольтер, Чарльз Райс и Майкл Хоутон за открытие вируса гепатита С.

Присуждение и выдвижение кандидатов

За присуждение премии отвечает Нобелевская ассамблея, в которую входят 50 профессоров Каролинского института. Рабочий орган ассамблеи – Нобелевский комитет. Для каждой номинации сроком на три года формируется свой комитет, состоящий из пяти или шести человек. Несколько раз в год ассамблея собирается для обсуждения претендентов, отобранных комитетом, а в первый понедельник октября избирает лауреата.

Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по медицине

Номинировать на премию могут ученые разных стран, в том числе члены Нобелевской ассамблеи Каролинского института и обладатели Нобелевских премий по физиологии и медицине и по химии, которые получили специальные приглашения от Нобелевского комитета. Предлагать кандидатов можно с сентября до 31 января следующего года.

Наука и техника,Видео,Нобелевский комитет,
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