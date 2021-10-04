Врачи рассказали о появлении рубцов в легких после коронавируса

Если коронавирусная инфекция протекала тяжело, после заболевания у пациентов могут возникнуть участки уплотнений в легких, на рентгеновских снимках они выглядят как рубцы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доцента кафедры госпитальной терапии МГМСУ имени Сеченова, врача-пульмонолога Александра Пальмана.

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По его словам, у большинства пациентов впоследствии эти уплотнения проходят.

При этом профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак отметил, что у 5–10% переболевших коронавирусной инфекцией развивается фиброз легких. По его словам, некоторые ученые пришли к выводу, что это форма преждевременного старения легких.

Специалист добавил, что другими наиболее распространенными последствиями заболевания являются постковидный синдром, или так называемый лонг-ковид. То есть, люди уже не передают вирус, но он все еще находится в организме и воздействует на все органы, в том числе и на легкие. Бабак уточнил, что это состояние может длиться от шести до 12 месяцев.

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что у летучих мышей в России выявили коронавирусы. Там подчеркнули, что в природе кроме SARS-СoV-2 существуют и другие типы коронавируса, которые и были обнаружены у летучих мышей на территории России. Их можно встретить во всех регионах страны, где они водятся, но в России такие животные мало исследованы.