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Глобальное потепление может вызвать сильные взрывы подземного газа в Сибири

Газета.Ru
28 минут назад

Геологи выразили обеспокоенность из-за частоты взрывов газа в Сибири. Сотрудники центра добычи углеводородов Сколковского института науки и технологий объясняют это явлением глобальным потеплением.

Взрывы подземного газа в Сибири связали с потеплением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате взрывов образуются огромные кратеры, находящиеся на обширной территории Западной Сибири. На данный момент уже обнаружено свыше двадцати таких кратеров, которые образовались из-за взрыва метана. Одним из самых больших считается Ямальский кратер. Его диаметр достигает 20 м, а глубина воронки - около 50 м.

Первые кратеры были обнаружены еще в 2014 году, их происхождение изначально связали с падением метеорита или с криовулканизмом. Ученые Сколтеха доказали, что воронки образуются из-за больших объемов подземного газа. Для начала процесса место должно иметь определенный слой вечной мерзлоты, содержащий большое количество метана.

Внизу должны находится подземные скопления соленой воды, которая также должна иметь в своем составе природный газ. В результате глобального потепления происходят потоки соленой и талой воды. Из-за этого содержание метана повышается, давление в земной коре увеличивается, и происходит взрыв, когда большие объемы газа не удается удержать внутри земли. Эти взрывы, по мнению ученых, опасны, так как могут происходить вблизи жилых районов. Сейчас большая часть территории полуострова Ямал является опасной из-за угрозы внутренних разрывов.

Ранее сообщалось, что люди впервые спустились в Адский колодец. Группа спелеологов из Омана в сотрудничестве с Советом по геологической разведке и минеральным ресурсам Йемена совершила первый спуск на дно Адского колодца — загадочного карстового провала в пустыне восточного Йемена, в провинции Аль-Махра.

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