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У американской вакцины от COVID нашли смертельно опасный побочный эффект

News.ru
9 часов назад

Вакцина от коронавируса Johnson & Johnson американского производства может быть опасна для жизни. Однокомпонентный препарат имеет побочный эффект, который вызывает опасное состояние, связанное со свёртываемостью крови, сообщает издание Daily Mail.

У американской вакцины от COVID нашли смертельно опасный побочный эффект
Фото: pixabaypixabay

Тревогу забило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Там уточнили, что речь идёт о венозной тромбоэмболии (ВТЭ), которая развивается на фоне тромбоцитопении (недостаток тромбоцитов в крови). В ведомстве призвали добавить информацию о рисках на этикетку вакцины Johnson & Johnson.

Опасное заболевание протекает следующим образом: в вене (обычно на ноге, руке или в паху) появляется сгусток крови, который потом перемещается в лёгкие человека, блокируя кровоснабжение. При вакцинации этот процесс начинается при травме или у лежачих пациентов при отсутствии движения.

EMA сообщило, что чаще всего вакцина J&J вызывала образование сгустков крови в головном мозге и брюшной полости. Такую же проблему имеет вакцина AstraZeneca.

Одно правдоподобное объяснение сочетания образования сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов — это иммунный ответ, приводящий к состоянию, аналогичному тому, которое иногда наблюдается у пациентов, получавших гепарин, — говорится в сообщении EMA.

Ранее стало известно, что в Италии задумались над ревакцинацией людей, привитых «Спутником V». Им могут ввести просто ещё одну дозу другой вакцины, заявил представитель Минздрава страны, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца.

Наука и техника,Johnson & Johnson,Минздрав РФ,
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