У американской вакцины от COVID нашли смертельно опасный побочный эффект

Вакцина от коронавируса Johnson & Johnson американского производства может быть опасна для жизни. Однокомпонентный препарат имеет побочный эффект, который вызывает опасное состояние, связанное со свёртываемостью крови, сообщает издание Daily Mail.
Тревогу забило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Там уточнили, что речь идёт о венозной тромбоэмболии (ВТЭ), которая развивается на фоне тромбоцитопении (недостаток тромбоцитов в крови). В ведомстве призвали добавить информацию о рисках на этикетку вакцины Johnson & Johnson.
Опасное заболевание протекает следующим образом: в вене (обычно на ноге, руке или в паху) появляется сгусток крови, который потом перемещается в лёгкие человека, блокируя кровоснабжение. При вакцинации этот процесс начинается при травме или у лежачих пациентов при отсутствии движения.
EMA сообщило, что чаще всего вакцина J&J вызывала образование сгустков крови в головном мозге и брюшной полости. Такую же проблему имеет вакцина AstraZeneca.
Одно правдоподобное объяснение сочетания образования сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов — это иммунный ответ, приводящий к состоянию, аналогичному тому, которое иногда наблюдается у пациентов, получавших гепарин, — говорится в сообщении EMA.
Ранее стало известно, что в Италии задумались над ревакцинацией людей, привитых «Спутником V». Им могут ввести просто ещё одну дозу другой вакцины, заявил представитель Минздрава страны, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца.