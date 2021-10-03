В США призвали готовиться к новой пандемии

Директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи перечислил меры, позволяющие подготовиться к следующей пандемии, которая, по его словам, неминуема. Учёный завил, что нужно выявлять приоритетные патогены, которые способны её вызвать, а также улучшать способы создания вакцин.

Фото: ТАСС ТАСС

Во-первых, мы определяем приоритетные патогены, которые способны вызвать пандемию. К примеру, подобный список есть у Всемирной организации здравоохранения. Проблема в том, что мы не можем ограничиваться лишь этим подходом, поскольку массовое распространение инфекции, как правило, провоцируется непредвиденным возбудителем, — рассказал Фаучи в ходе выступления на международном Форуме науки и технологий в обществе.

Кроме того, инфекционист отметил, что учёные продолжают заниматься улучшением способов создания вакцин. К ним относится технология матричной РНК и векторных препаратов.

По словам Фаучи, их оптимизация уже позволила снизить распространение коронавируса. Также анализируется информация, полученная во время исследований вирусов, относящихся к тому же семейству, что и вызвавший пандемию. Это позволяет на ранних этапах прогнозировать особенности вакцин.

Наконец, по словам эксперта, необходимо улучшать компоненты терапевтических препаратов, которые ранее применялись против возбудителей, и разрабатывать новые молекулы, позволяющие воздействовать на уязвимые части вирусов.

На форуме, открывшемся накануне, специалисты обсудят более 15 тем, включая медицину и здравоохранение, образование, глобальное потепление, применение искусственного интеллекта и роботизацию. Однако проблемы, связанные с пандемией, станут центральными, как и в прошлом году.