Ученые впервые сняли видео изнутри урагана

В США впервые сняли видео внутри урагана в Атлантическом океане. Ролик опубликовало издание The Washington Post.

Кадры удалось запечатлеть с помощью морского беспилотника, побывавшего в эпицентре урагана. Компания Saildrone и Национальное управление океанических и атмосферных исследований в четверг отправили судно-робот в центр урагана Сэм ( 4-я категория).

Это была первая подобная научная миссия. На видео видно, что волны в центре гигантской воронки достигали 15 метров. Показания приборов беспилотника зафиксировали, что воздушный поток передвигался со скоростью 190 км /ч.

«Видео, снятое к северо-востоку от чудовищного глаза урагана Сэм, изображает устрашающе темное небо, завывания шторма и густую пелену морских брызг и тумана, вздымающуюся в воздух. Можно увидеть огромные волны, раскачивающие дрон, как маятник», - пишут журналисты.

Ученые отметили, что с помощью полученных данных надеются улучшить модели прогнозов о быстром усилении урагана. Они хотят больше узнать о связи между океаном и атмосферой, о взаимообмене тепловой энергией и химическими соединениями.

Видео снято с сейлдрона, это надводные дроны-зонды, собирающие данные об океане. Они бывают разных размеров и могут оснащаться устройствами для наблюдений за погодой, состоянием океана, картографирования морского дна, отслеживания рыб и других организмов.