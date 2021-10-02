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Раскрыты семь отличающих коронавирус от гриппа признаков

Lenta.ruиещё 1
57 минут назад

Британские биологи назвали семь признаков, по которым коронавирус можно отличить от простуды или гриппа, пишет Express.

Раскрыты семь отличающих коронавирус от гриппа признаков
Фото: Pixabay.comPixabay.com

Раскрыть идентифицирующие факторы специалистам помогли восемь раундов тестирования, проведенные с июня 2020-го по январь 2021 года. Проанализировав данные, эксперты пришли к выводу, что среди основных показателей инфекции — потеря или изменение запаха, вкуса. Кроме того, от других заболеваний COVID-19 отличают лихорадка, стойкий кашель, озноб, а также потеря аппетита и боль в мышцах. Первые четыре симптома в Великобритании используют для определения права пациента на ПЦР-тестирование.

По мнению медиков, люди, не имеющие ни один из этих симптомов, точно не болеют коронавирусом.

Ранее аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра МЕДСИ Наталья Гарскова заявила, что главными признаками коронавируса можно считать ломоту в теле и отсутствие обоняния, при ОРВИ подобных симптомов нет.

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