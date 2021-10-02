Диетолог рассказала о допустимой дозе кофе

Без последствий для здоровья в день допустимо выпивать до четырех чашек кофе, сообщила телеканалу «360» диетолог Елена Соломатина.

Фото: Mir24.tv / Светлана Родина Mir24.tv / Светлана Родина

Некоторым людям лучше вообще отказаться от употребления этого напитка. Так, если у человека наблюдается повышенное артериальное давление, то лучше его не пить. Кроме того, кофе не рекомендуется употреблять тем, у кого есть проблемы со стороны нервной системы – например, повышенная возбудимость.

Соломатина добавила, что кофе следует исключить из рациона людям с заболеваниями ЖКТ, связанными с повышенной кислотностью.

В свою очередь, диетолог Дарья Русакова заявила, что от крепкого кофе на пустой желудок стоит отказаться и здоровым людям. Такой утренний ритуал, по ее словам, может нарушить переваривание пищи и вызвать болевые ощущения. Кроме того, кофе не рекомендуется детям и беременным. Его необходимо ограничить при нарушении сердечного ритма и разных типах аритмии.