Диетолог рассказала о допустимой дозе кофе

Без последствий для здоровья в день допустимо выпивать до четырех чашек кофе, сообщила телеканалу «360» диетолог Елена Соломатина.
Некоторым людям лучше вообще отказаться от употребления этого напитка. Так, если у человека наблюдается повышенное артериальное давление, то лучше его не пить. Кроме того, кофе не рекомендуется употреблять тем, у кого есть проблемы со стороны нервной системы – например, повышенная возбудимость.
Соломатина добавила, что кофе следует исключить из рациона людям с заболеваниями ЖКТ, связанными с повышенной кислотностью.
В свою очередь, диетолог Дарья Русакова заявила, что от крепкого кофе на пустой желудок стоит отказаться и здоровым людям. Такой утренний ритуал, по ее словам, может нарушить переваривание пищи и вызвать болевые ощущения. Кроме того, кофе не рекомендуется детям и беременным. Его необходимо ограничить при нарушении сердечного ритма и разных типах аритмии.
Ранее врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова порекомендовала заменить кофе цикорием. Произвести такую замену она посоветовала тем, у кого повышено давление или есть проблемы с поджелудочной железой или усвоением кальция.