Грузовой корабль Dragon приводнился в Атлантическом океане

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX в четверг вечером совершил посадку на воду в Атлантическом океане неподалеку от побережья штата Флорида. Об этом сообщается в Twitter SpaceX.

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Корабль приводнился в 22:59 по времени Восточного побережья США (05:59 мск пятницы). Он доставил на Землю с Международной космической станции (МКС) порядка 2,9 тонн грузов, в том числе результаты научных экспериментов. Отстыковка Dragon от космической станции произошла ранее в четверг в автоматическом режиме.

Dragon в рамках 23-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС, доставил 30 августа на станцию различное оборудование для проведения научных экспериментов, в частности приборы, которые могут определять проблемы со зрением и позволят бороться с ними. Кроме того, он взял на борт разнообразные полезные материалы, в том числе бетон, композиты и вещества, способные защищать от воздействия радиации.