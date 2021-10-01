Инфекционист раскрыл особенности "самой тяжелой" волны COVID-19

Нынешняя волна COVID-19 в России, которая началась еще летом, будет самой тяжёлой, сообщает ТАСС со ссылкой на педиатра-инфекциониста Евгения Тимакова.
По его словам, ситуация с заболеваемостью стабилизируется только к середине декабря 2021 года. При этом четвёртую или пятую волну граждане перенесут в более-менее лёгкой форме.
Педиатр считает, что заболевших будет много, при этом тяжёлых случаев станет меньше с каждой волной. Число инфицированных пойдет на убыль в ноябре, считает эксперт.
Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что четвертой волны COVID-19 в России нет, а подъем заболеваемости связан с ростом социальных контактов.
По его словам, отсутствие новой волны объясняется тем, что третья волна затянулась, и сейчас идет она же.
Нетесов отметил, что риск прихода в РФ очередной волны COVID-19 с новыми штаммами инфекции высок.
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев также считает, что рост заболеваемости коронавирусом, который отмечается в ряде регионов России, вряд ли можно считать началом новой волны распространения инфекции. «Рост заболеваемости может быть из-за того, что сейчас дети пошли в школы, а студенты в университеты», — отметил он.