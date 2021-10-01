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Эксперт рассказал, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом в РФ

Елена Прошина
48 минут назад

Нынешняя волна COVID-19 в России, которая началась еще летом, будет самой тяжёлой, сообщает ТАСС со ссылкой на педиатра-инфекциониста Евгения Тимакова.

Инфекционист раскрыл особенности "самой тяжелой" волны COVID-19
Фото: ТАССТАСС

По его словам, ситуация с заболеваемостью стабилизируется только к середине декабря 2021 года. При этом четвёртую или пятую волну граждане перенесут в более-менее лёгкой форме.

Педиатр считает, что заболевших будет много, при этом тяжёлых случаев станет меньше с каждой волной. Число инфицированных пойдет на убыль в ноябре, считает эксперт.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что четвертой волны COVID-19 в России нет, а подъем заболеваемости связан с ростом социальных контактов.

По его словам, отсутствие новой волны объясняется тем, что третья волна затянулась, и сейчас идет она же.

Нетесов отметил, что риск прихода в РФ очередной волны COVID-19 с новыми штаммами инфекции высок.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев также считает, что рост заболеваемости коронавирусом, который отмечается в ряде регионов России, вряд ли можно считать началом новой волны распространения инфекции. «Рост заболеваемости может быть из-за того, что сейчас дети пошли в школы, а студенты в университеты», — отметил он.

Наука и техника,Евгений Тимаков,Сергей Нетесов,Максим Скулачев,РАН,МГУ,ИТАР-ТАСС,
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