Над США пролетело 5 болидов с неизвестной траекторией

В минувшую пятницу как минимум 80 человек сообщило о шарообразных пламенных сгустках, пролетевших над береговой частью Северной Каролины. Объекты двигались со скоростью около 51.5 тысячи километров в час и пролетели примерно 42 километра, прежде чем исчезнуть.

Фото: Brandon Warren Brandon Warren

Неизвестно, являлись ли болиды обломками более массивного метеорита, который распался на части при входе в верхние слои атмосферы, или же они изначально были отдельными объектами. В любом случае, полёт огненных шаров в ночном небе был впечатляющим зрелищем для наблюдателей.

Учёные классифицировали объекты как болиды. Международный астрономический союз не имеет официального определения этого понятия, однако общей характеристикой таких объектов является необычайная яркость: они намного ярче, чем другие метеориты.