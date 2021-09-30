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Над США пролетело 5 болидов с неизвестной траекторией

Машины и Механизмы
26 минут назад

В минувшую пятницу как минимум 80 человек сообщило о шарообразных пламенных сгустках, пролетевших над береговой частью Северной Каролины. Объекты двигались со скоростью около 51.5 тысячи километров в час и пролетели примерно 42 километра, прежде чем исчезнуть.

Над США пролетело 5 болидов с неизвестной траекторией
Фото: Brandon WarrenBrandon Warren

Неизвестно, являлись ли болиды обломками более массивного метеорита, который распался на части при входе в верхние слои атмосферы, или же они изначально были отдельными объектами. В любом случае, полёт огненных шаров в ночном небе был впечатляющим зрелищем для наблюдателей.

Учёные классифицировали объекты как болиды. Международный астрономический союз не имеет официального определения этого понятия, однако общей характеристикой таких объектов является необычайная яркость: они намного ярче, чем другие метеориты.

Не секрет, что метеориты почти постоянно «бомбардируют» нашу планету, сгорая при этом в её атмосфере за редчайшим исключением. Поэтому в пятничных свидетельствах нет ничего необычного. Однако в NASA так не считают: пролетевшие над США болиды имели странную траекторию, которую учёные пока что не могут определить.

Наука и техника,NASA,
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