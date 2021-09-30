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Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

ТАСС
1 час назад

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX произвел в четверг отстыковку от Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС
Фото: РоскосмосРоскосмос

Отделение космического аппарата от станции произошло в 09:12 по времени Восточного побережья США (16:12 мск). Как ожидается, менее чем через сутки корабль приводнится в водах Атлантического океана у берегов штата Флорида.

"У нас есть подтверждение, что включение двигателей для отстыковки было штатным", - сказала ведущая трансляции.

Dragon в рамках 23-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС, доставил 30 августа на станцию различное оборудование для проведения научных экспериментов, в частности приборы, которые могут определять проблемы со зрением и позволят бороться с ними. Кроме того, он взял на борт разнообразные полезные материалы, в том числе бетон, композиты и вещества, способные защищать от воздействия радиации.

Сейчас на борту станции находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

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