Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX произвел в четверг отстыковку от Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Фото: Роскосмос Роскосмос

Отделение космического аппарата от станции произошло в 09:12 по времени Восточного побережья США (16:12 мск). Как ожидается, менее чем через сутки корабль приводнится в водах Атлантического океана у берегов штата Флорида.

"У нас есть подтверждение, что включение двигателей для отстыковки было штатным", - сказала ведущая трансляции.

Dragon в рамках 23-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС, доставил 30 августа на станцию различное оборудование для проведения научных экспериментов, в частности приборы, которые могут определять проблемы со зрением и позволят бороться с ними. Кроме того, он взял на борт разнообразные полезные материалы, в том числе бетон, композиты и вещества, способные защищать от воздействия радиации.