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Павел Дуров предложил отключить Telegram в России

Создатель Telegram Павел Дуров в своём блоге предложил прекратить работу мессенджера в России. Он устроил опрос для пользователей приложения, в котором всего два вопроса — закрыть Telegram для пользователей из РФ или приостановить работу агитационных ботов в РФ на два дня голосования.

Дуров предложил отключить Telegram в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Дуров поинтересовался у россиян, что, по их мнению, будет лучше. За пару часов в опросе приняли участие 203 тысячи пользователей, 76% которых призвали Дурова просто приостанавливать работу агитационных ботов. За полный уход компании с российского рынка высказались лишь 24% опрошенных.

Также публикация набрала более 5,5 тысячи комментариев. Люди поддержали создателя мессенджера по вопросу блокировки ботов, также большинство попросило не лишать их доступа к Telegram.

Ваши продукты — что «ВКонтакте», что Telegram — лучшие в своей нише. Всегда восхищался вами как человеком, который не отступает от своих принципов, — добавил один из комментаторов.

Дуров накануне объяснил, что бот «Умного голосования» был заблокирован в мессенджере во время выборов в Госдуму, чтобы сам Telegram продолжил функционировать.

Ранее также Telegram был вынужден заблокировать несколько каналов антипрививочников в Италии и Германии, поскольку их авторы распространяли призывы нападать на медиков.

Наука и техника,Павел Дуров,Госдума,
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