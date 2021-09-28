В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Человечеству предсказали вымирание через 500 лет

Елена Прошина
8 минут назад

Ученые проследили за изменениями климата до 2500 года.

Человечеству предсказали вымирание через 500 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласному самому худшему сценарию глобального потепления через почти 500 лет часть Земли станет непригодной для проживания, а также сократится число сельскохозяйственных культур для выращивания.

К такому выводу пришла группа канадских и британских ученых, проведя исследование изменений климата до 2500 года. Публикация доступна в онлайн-библиотеке Wiley.

Ранее подобные исследования не пересекали черту в 2100 год. По мнению ученых, такое пренебрежение долгосрочными рисками недальновидно — происходящие изменения концентрации парниковых газов в атмосфере продолжат ощущаться в течение столетий после данного рубежа.

Одним из рассматриваемых критериев в исследовании стал тепловой стресс. Превышение данного показателя (свыше 35 °C) в течение шести или более часов способно привести к смерти человека. В худшем сценарии к 2500 году тепловой стресс превысит 50% в большей части Африки, Амазонки, Аравийского полуострова, Юго-Восточной Азии, Морского континента и северной Австралии — эти части Земли станут непригодны для жизни.

В случае сельскохозяйственных культур исследование показало, что пшеница, картофель и маниока, потеряют большее количество площадей для роста. При этом соя и кукуруза наоборот сохранят или получат их.

Подводя итоги своего исследования, ученые указали на необходимость моделирования климатических стратегий после 2100 года.

Наука и техника,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители