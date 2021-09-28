Человечеству предсказали вымирание через 500 лет

Ученые проследили за изменениями климата до 2500 года.

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Согласному самому худшему сценарию глобального потепления через почти 500 лет часть Земли станет непригодной для проживания, а также сократится число сельскохозяйственных культур для выращивания.

К такому выводу пришла группа канадских и британских ученых, проведя исследование изменений климата до 2500 года. Публикация доступна в онлайн-библиотеке Wiley.

Ранее подобные исследования не пересекали черту в 2100 год. По мнению ученых, такое пренебрежение долгосрочными рисками недальновидно — происходящие изменения концентрации парниковых газов в атмосфере продолжат ощущаться в течение столетий после данного рубежа.

Одним из рассматриваемых критериев в исследовании стал тепловой стресс. Превышение данного показателя (свыше 35 °C) в течение шести или более часов способно привести к смерти человека. В худшем сценарии к 2500 году тепловой стресс превысит 50% в большей части Африки, Амазонки, Аравийского полуострова, Юго-Восточной Азии, Морского континента и северной Австралии — эти части Земли станут непригодны для жизни.

В случае сельскохозяйственных культур исследование показало, что пшеница, картофель и маниока, потеряют большее количество площадей для роста. При этом соя и кукуруза наоборот сохранят или получат их.