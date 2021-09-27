В Марокко нашли древнейшие украшения

В 16 милях от марокканского города Эс-Сувейра в пещере Бизмун нашли 33 бусины - раковины морских улиток со сделанными человеком отверстиями. Ученые предполагают, что их носили в качестве серег или, что вероятнее, как ожерелье.

Фото: Science Advances Science Advances

Древним украшениям от 142 до 150 тысяч лет. Каждая ракушка длиной чуть больше сантиметра. На них есть следы от износа, значит, их крепили на веревку или одежду. Эти бусины отличаются от найденных ранее на севере и юге Африки только возрастом. Предыдущие находки были не старше 130 тысяч лет. Результаты исследования опубликовали в Science Advances.

Ученые считают, что это самое раннее свидетельство формы невербального человеческого общения намекает на происхождение когнитивных навыков. То есть, человек начал заявлять о себе с помощью декоративных элементов раньше, чем считалось до этого.

Археологи уверены, что такая небольшая деталь, как бусы, говорит о том, что древние люди были заинтересованы в общении не только со своей семьей, но и с другими людьми.