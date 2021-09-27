На Чукотке нашли еще не изученный лютик с семью лепестками

Сотрудникам Института биологии внутренних вод имени Папанина РАН и Института биологических проблем Севера ДВО РАН удалось попасть на озера Чукотки в период массового цветения лютика и собрать хорошие полные образцы. Об этом сообщается на сайте национального парка "Берингия".

Фото: park-beringia.ru park-beringia.ru

На протяжении десяти лет специалисты углубленно занимаются изучением водных растений. Исследования показывают, что распространение большинства форм водных растений шло именно с территории Берингии в западную часть России и дальше - в Европу, а также на восток - в Северную Америку. На Чукотке ученые находят исходные генетические линии - первичные формы многих водных растений.

В этом году работы проводились на островах Аракамчечен и Итыгран, на Гетлянинских, Сенявинских, Чаплинских горячих источниках, в долине Курупки, в окрестностях Янракыннота, в Сирениковской, Энмеленской и Нунлигранской тундре.

Нынешний сезон принес важное открытие. Ранее ученые замечали, что в глубоких тундровых озерах Чукотки есть одно необычное растение. Но попадалось оно не целиком, а в виде обрывков.

- Еще на подъезде к озерам мы заметили необычные пятна на воде. Оказалось, что это поля цветущего водяного лютика. Этот лютик растет на глубине более двух метров: на дне ковром стелются короткие побеги, а когда наступает время цветения, они сразу поднимаются к поверхности воды, растение быстро цветет и плодоносит, а потом стебли ломает волной и выносит на берег, - рассказывает заведующий лабораторией систематики и географии водных растений Института биологии внутренних вод Александр Бобров.

У лютика необычные семилепестковые цветки, в то время как у большинства остальных представителей этой группы пять лепестков.