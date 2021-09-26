Несколько российских миллионеров не смогли стать космическими туристами

О желании полететь в космос заявляли несколько российских предпринимателей. С ними велись переговоры, но в итоге они не смогли оставить свой бизнес ради полугодовой подготовки, рассказал глава российского представительства компании — оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко .

При этом он не уточнил фамилии миллионеров, передает РИА Новости. В свою очередь космонавт Федор Юрчихин рассказал, что дальше всех в подготовке продвинулся Сергей Полонский, который в том числе проходил тренировки в скафандре.