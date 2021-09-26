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Несколько миллионеров из РФ не смогли стать космическими туристами

BFM.RUиещё 3
21 минуту назад

Причиной стала нехватка времени

Несколько российских миллионеров не смогли стать космическими туристами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О желании полететь в космос заявляли несколько российских предпринимателей. С ними велись переговоры, но в итоге они не смогли оставить свой бизнес ради полугодовой подготовки, рассказал глава российского представительства компании — оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко.

При этом он не уточнил фамилии миллионеров, передает РИА Новости. В свою очередь космонавт Федор Юрчихин рассказал, что дальше всех в подготовке продвинулся Сергей Полонский, который в том числе проходил тренировки в скафандре.

Причина появления дыры в «Союзе» так и осталась загадкой

Наука и техника,Сергей Костенко,Федор Юрчихин,Сергей Полонский,Space Adventures,РИА Новости,
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