iPhone начнут предупреждать пользователей о риске упасть

Часы Apple Watch оснащены детектором падений, и он уже не раз спасал жизни пользователей. Теперь журналисты узнали, что подобная функция появится в iOS. Но она будет пытаться предотвратить падения, а не фиксировать их.

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Сообщается, что приложение Health («Здоровье») на iPhone будет отслеживать определённые показатели, связанные с тем, как человек двигается. Например, Walking Asymmetry показывает процент случаев, когда шаги, сделанные одной ногой, быстрее или медленнее, чем шаги, сделанные другой ногой. Чем реже это происходит, тем лучше. Хромота может быть признаком болезни, травмы или других проблем со здоровьем.