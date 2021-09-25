Рогозин оценил запуск Россией конкурента Starlink

Запуск первого спутника системы «Скиф» позволит России закрепить за собой орбитальную позицию. Таким образом гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter оценил важность запуска космического аппарата «Скиф-Д».

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«Первым запуском "Скифа" мы закрепим за собой необходимую орбитальную позицию, которая потребуется для развертывания полноценной системы», — отметил глава госкорпорации.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на материалы компании-производителя — «Информационные спутниковые системы», сообщило, что в России началось изготовление первого спутника системы «Скиф», которая, как и ее конкуренты Starlink и OneWeb, предназначена для широкополосного доступа в интернет.

Соответствующий космический аппарат получил название «Скиф-Д». Группировка «Скиф» войдет в состав многофункциональной спутниковой системы «Сфера». Сама система «Скиф» будет включать в себя 12 космических аппаратов, расположенных на орбите высотой 8070 километров.