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Рогозин оценил запуск Россией конкурента Starlink и OneWeb

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Запуск первого спутника системы «Скиф» позволит России закрепить за собой орбитальную позицию. Таким образом гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter оценил важность запуска космического аппарата «Скиф-Д».

Рогозин оценил запуск Россией конкурента Starlink
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первым запуском "Скифа" мы закрепим за собой необходимую орбитальную позицию, которая потребуется для развертывания полноценной системы», — отметил глава госкорпорации.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на материалы компании-производителя — «Информационные спутниковые системы», сообщило, что в России началось изготовление первого спутника системы «Скиф», которая, как и ее конкуренты Starlink и OneWeb, предназначена для широкополосного доступа в интернет.

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Соответствующий космический аппарат получил название «Скиф-Д». Группировка «Скиф» войдет в состав многофункциональной спутниковой системы «Сфера». Сама система «Скиф» будет включать в себя 12 космических аппаратов, расположенных на орбите высотой 8070 километров.

В августе Рогозин заявил, что госкорпорация получит первые средства на создание научно-технического задела по программе «Сфера» в ближайшие дни. «На первых порах речь идет о семи миллиардах рублей, которые должны быть реализованы для создания научно-технического задела, то есть не самой группировки, а именно прототипов группировки», — сказал менеджер.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,ИСС им. академика Решетнева,OneWeb,SpaceX,Роскосмос,РИА Новости,
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