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WhatsApp тестирует функцию кэшбека

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Мессенджер WhatsApp тестирует функцию возврата денежных средств за платежи, произведенные в нем. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

WhatsApp тестирует функцию кэшбека
Фото: DepositphotosDepositphotos

Мессенджер подключил новый ярлык платежного чата WhatsApp Payments для быстрой отправки платежей. В настоящее время он работает над функцией возврата в течение 48 часов денежных средств в размере до 10 фунтов стерлингов (около 1 тыс. рублей) за платеж, но в дальнейшем размер кэшбека могут увеличить.

Функция пока работает в закрытом бета-тестировании и только в Индии, позже она может появиться в других странах.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится новая функция, позволяющая отправить жалобу на определенное сообщение. Мессенджер обещает не уведомлять автора сообщений и дает возможность заблокировать отправителя.

Также сообщалось, что в WhatsApp запущено тестирование функции поиска магазинов и услуг. Пока возможность доступна пользователям смартфонов на Android.

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