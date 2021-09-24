WhatsApp тестирует функцию кэшбека

Мессенджер WhatsApp тестирует функцию возврата денежных средств за платежи, произведенные в нем. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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Мессенджер подключил новый ярлык платежного чата WhatsApp Payments для быстрой отправки платежей. В настоящее время он работает над функцией возврата в течение 48 часов денежных средств в размере до 10 фунтов стерлингов (около 1 тыс. рублей) за платеж, но в дальнейшем размер кэшбека могут увеличить.

Функция пока работает в закрытом бета-тестировании и только в Индии, позже она может появиться в других странах.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится новая функция, позволяющая отправить жалобу на определенное сообщение. Мессенджер обещает не уведомлять автора сообщений и дает возможность заблокировать отправителя.