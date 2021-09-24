Солнце оказалось бирюзово-зеленым

Максимум интенсивности света от Солнца находится в бирюзовом-зеленом диапазоне спектра, что связано с температурой поверхности звезды, но человеческий глаз и обработка сигнала мозгом преобразуют видимый цвет в белый, рассказал младший научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Андрей Малыхин.

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Дискуссия о цвете Солнца возникла после того, как ряд российских СМИ опубликовал статью астронома британского Астрофизического центра Джорелл-Бэнк Аластера Ганна (Alastair Gunn). Во время перевода издания разошлись во мнении о том, какое же Солнце на самом: белое или зеленое.

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Как пояснил Малыхин, в физике звезды считаются абсолютно черными телами. Такими называют объекты, которые поглощают любой поток света и не отражают его.

«Другими словами, если вы подсветите Солнце фонариком, то оно ничего не отразит вам обратно, вы его не увидите», – передает РИА «Новости» слова ученого.

Он пояснил, что свечение от звезд идет из-за температуры поверхности, точно так же, как светится раскаленное жало паяльника, кочерга или гвоздь. Для каждой температуры характерно излучение на своей длине волны. Свет красного карлика (малые и относительно холодные звезды) будет соответствовать 3000 градусов Кельвина, а для Солнца кривая излучения будет соответствовать примерно 5500 градусов Кельвина.

«Обобщая все это, мы видим следующее: максимум излучения Солнца согласно Закону Вина (устанавливает зависимость длины волны от температуры черного тела) наблюдается на длине волны 501 нанометров. Такой цвет можно назвать зеленым или бирюзовым. К зеленому можно отнести диапазон от 500 до 570 нанометров. И вот мы и получаем наш громкий заголовок – Солнце зеленое», – сказал Малыхин.

Однако, отметил ученый, не стоит торопиться с выводами. Цветом обозначается восприятие человеком определенного электромагнитного излучения. Человеческие глаза ограничены в широте восприятия цвета тремя типами фоторецепторов. Самый чувствительный рецептор L – отвечающий за желто-красный диапазон. M- и S-рецепторы – отвечают за восприятие зелено-желтого и фиолетово-синего цветов, соответственно. Самому чувствительному L-рецептору проще всего поймать сигнал, поэтому человек почти всегда должен видеть происходящее в красных тонах. Чтобы компенсировать разницу в получаемых сигналах мозг приводит их к цветовому балансу.

«Почти весь видимый диапазон солнечного света (380-780 нанометров) покрывается максимумом кривой излучения Солнца. Учитывая особенность восприятия наших органов зрения, излучение Солнца почти равномерно засвечивает L, M и S-колбочки. Наш мозг это корректирует и говорит, что каждого цвета примерно одинаковое количество, и мы видим в итоге белый цвет. О чем и говорится в исходной статье британского ученого», – рассказал Малыхин.