В России в ближайшее время запустят свой аналог TikTok

«В конце осени мы представим новую платформу с короткими видео и вертикальным форматом контента – одной из тенденций сегодняшнего времени является вертикализация потребления контента. 87% пользователей смартфонов потребляют контент в вертикальном виде. Такая платформа у нас появится в конце ноября – начале декабря. Я думаю, это всем будет интересно», – отметил Жаров.