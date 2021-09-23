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В России в ближайшее время запустят свой аналог TikTok

Ferra.ru
1 час назад

Глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, выступая на Национальном рекламном форуме, сообщил, что в ближайшие месяцы будет запущен российский аналог популярной соцсети TikTok.

В России в ближайшее время запустят свой аналог TikTok
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По словам Жарова, это произойдёт в конце ноября – начале декабря. Ещё в августе чиновник рассказывал о намерениях холдинга создать в России такую платформу. По его словам, 87% пользователей смартфонов предпочитают просматривать видео в вертикальном формате, и это уже тенденция.

«В конце осени мы представим новую платформу с короткими видео и вертикальным форматом контента – одной из тенденций сегодняшнего времени является вертикализация потребления контента. 87% пользователей смартфонов потребляют контент в вертикальном виде. Такая платформа у нас появится в конце ноября – начале декабря. Я думаю, это всем будет интересно», – отметил Жаров.

Также Жаров рассказал о том, что «Газпром-медиа» разрабатывает и аудиоплатформу, которая, по его убеждению, тоже будет популярна у российских пользователей.

Наука и техника,Александр Жаров,Газпром-медиа,
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