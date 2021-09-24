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«Роскосмос» создаст компанию для коммерческих услуг на МКС

Говорит Москваиещё 2
1 час назад

Госкорпорация объявила тендер по подготовке проекта.

«Роскосмос» создаст компанию для коммерческих услуг на МКС
Фото: РоскосмосРоскосмос

Работы должны быть выполнены до 15 июля 2022 года, отмечается на сайте госзакупок. На это будет потрачено 60 млн рублей.

Ранее «Роскосмос» объявил тендер на научно-исследовательские работы для лунной программы, включающей высадку человека на Луну. За 1,7 млрд рублей подрядчик должен будет разработать проекты заданий на опытно-конструкторские работы по созданию «космических средств для пилотируемых полётов на спутник Земли и окололунное пространство».

Наука и техника,Роскосмос,
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