«Роскосмос» создаст компанию для коммерческих услуг на МКС

Госкорпорация объявила тендер по подготовке проекта.
Работы должны быть выполнены до 15 июля 2022 года, отмечается на сайте госзакупок. На это будет потрачено 60 млн рублей.
Ранее «Роскосмос» объявил тендер на научно-исследовательские работы для лунной программы, включающей высадку человека на Луну. За 1,7 млрд рублей подрядчик должен будет разработать проекты заданий на опытно-конструкторские работы по созданию «космических средств для пилотируемых полётов на спутник Земли и окололунное пространство».